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ГСЧС: В Украине чрезвычайная пожарная опасность

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Угроза пожаров чрезвычайно высокая во всех регионах страны, кроме Львовской и Черновицкой областей.
Украинцам угрожают пожары
Украинцам угрожают пожары
ДСНС України

В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 12 мая.

В частности, по данным Гидрометцентра, сегодня в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, в последние дни сообщалось о множестве пожаров в Украине. Горели мусорные свалки возле Днепра. Во Львовской области загорелись торфяники. А в Луганской области произошел пожар в лесу.

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Теги: Украина, огонь, пожар, опасность, Гидрометцентр, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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