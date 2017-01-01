В госпитале Львова скончался военный

Сергей Горбач воевал на Донбассе с 2014 года. В начале апреля он вернулся в часть из отпуска, а уже 6-го апреля его нашли без сознания.

Утром в субботу, 12 мая, во Львовском госпитале умер боец житомирской 95-й бригады Сергей Горбач. Об эттом сообщает Житомир.info со ссылкой на волонтера Марию Уланову.

Поее словам, Горбач воевал на Донбассе с 2014 года. В начале апреля он вернулся в часть из отпуска, а уже 6-го апреля его нашли без сознания.

"Доставили в Харьковский госпиталь, где предварительно поставили диагноз инсульт. Все время находился в реанимации. Первую операцию сделали во Львовском госпитале... Перенес хорошо... Появилась надежда, но после второй операции через пару дней Сергей умер", – рассказала волонтер.

Сергей Горбач воевал с 2014 года. Фото: Житомир.info

Ранее в военном госпитале Киева умер военнослужащий Геннадий Широкий. Он получил тяжелые ранения в районе Авдеевской промзоны.

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