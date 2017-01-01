МИД выясняет обстоятельства задержания рыбаков из Бердянска

Украинский консул уже направился в российский город Ейск, где могут удерживать рыбаков из Бердянска.

Пограничная служба российского города Ейск отказалась предоставить информацию о возможном нахождении там двух пропавших в Азовском море украинских рыбаков.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на официального представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

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“Пограничная служба города Ейск отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и с требованием немедленно освободить их“, – сказал Кирилич.

Напомним, 15 сентября в заливе Сиваш российские пограничники на границе с оккупированным Крымом задержали трех украинских рыбаков.