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МИД выясняет обстоятельства задержания рыбаков из Бердянска

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Украинский консул уже направился в российский город Ейск, где могут удерживать рыбаков из Бердянска.
Ранее ГСЧС прекратила поиски пропавших рыбаков
Ранее ГСЧС прекратила поиски пропавших рыбаков
facebook.com/UkraineMFA

Пограничная служба российского города Ейск отказалась предоставить информацию о возможном нахождении там двух пропавших в Азовском море украинских рыбаков.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на официального представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

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“Пограничная служба города Ейск отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и с требованием немедленно освободить их“, – сказал Кирилич.

Напомним, 15 сентября в заливе Сиваш российские пограничники на границе с оккупированным Крымом задержали трех украинских рыбаков.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, МИД Украины, рыбаки, Азовское море, задержание
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Источник: korrespondent.net

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