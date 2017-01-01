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РФ объяснит запрет Меджлиса в Крыму в суде ООН - Зеркаль

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До 14 мая Россия должна дать письменный ответ, почему она не соблюдает промежуточное решение суда ООН.
Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
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Россия до 14 мая должна предоставить Международному суду ООН объяснения о выполнении постановления в части разрешения деятельности Междлиса в аннексированном Крыму и предоставления доступа к обучению на украинском языке. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире 5 канала. 

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Россия должна дать письменный ответ на запрос Украины о том, как реализуется постановление суда ООН. Потом суд будет решать, что делать дальше. 

Украина обратилась в Международный суд ООН, потому что Россия не выполняет промежуточный приказ в деле против нее.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН в Гааге  принял решение  ввести меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности, суд обязал государство-агрессор воздержаться от ограничений крымских татар в представительстве их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить возобновление образования меньшинств на украинском языке.

Представители оккупационной власти заявили , что не собираются пересматривать запрет Меджиса. 

Ранее Джемилев рассказал Эрдогану о репрессиях в Крыму.

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Теги: зеркаль, меджлис, суд, рф, крым
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Источник: Liga.net

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