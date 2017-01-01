"И так не жируем": Грицак о намерении сократить бюджет СБУ

По словам главы СБУ, основная часть средств идет на финансирование военнослужащих.

Глава СБУ Василий Грицак прокомментировал намерение урезать бюджет. Об этом он заявил на брифинге во время рабочего визита в Черкассы, сообщает телеканал 112 Украина.

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“Отрицательно (отношусь, - ред). Потому что не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу“, - заявил он.

По его словам, львиная часть финансирования идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ.

“Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих“, - рассказал он.

Комментарий на видео с 6:30

Перед этим Грицак, кстати, отмечал, что по состоянию на май 2018 года около 5 тысяч военнослужащих СБУ нуждаются в жилье.

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