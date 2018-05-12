Под Ровно пьяный отец с ножом напал на 2-летнего сына

Мальчик с 10 ножевыми ранениями находится в реанимации.

20-летняя мать была найдена пьяной в другом городе Скриншот из видео

В пятницу, 11 мая, под Ровно пьяный 22-летний отец напал с ножом на 2-летнего сына. Состояние ребенка медики оценивают как стабильно тяжелое.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“Вечером 22-летний мужчина распивал спиртные напитки с 45-летним отцом, а ребенок играл рядом. В дальнейшем между мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку, в ходе которой младший схватил нож и пытался им ударить отца. Двухлетний мальчик испугался таких действий взрослых и начал сильно плакать. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на сына и нанес более десяти ударов ножом в туловище, шею и конечности“ - говорится в сообщении.

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По словам 20-летней матери, в это время она поехала в Ровно, чтобы забрать старшего сына из детского сада. Ее полицейские разыскали ночью нетрезвой в областном центре, но без ребенка. Трехлетнего мальчика работники полиции впоследствии обнаружили у знакомой. Социальные работники доставили его в дом ребенка.

По факту покушения на умышленное убийство начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Павлограде школьник устроил резню в доме соседей. Одиннадцатиклассник зарезал мужчину, ранил ножом его жену и убил 4-летнего ребенка.