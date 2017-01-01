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Россия будет объясняться в суде ООН из-за Меджлиса

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Несмотря на решение международного суда, Россия не восстановила деятельность Меджлиса в Крыму. Украина подала жалобу на продолжающиеся нарушения.
Международный суд ООН
Международный суд ООН

Российская Федерация обязана до 14 мая предоставить Международному суду ООН объяснения о выполнении приказа суда в части разрешения деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму. Об этом в эфире 5 канала сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"До 14 мая россияне должны представить свой письменный ответ на наш запрос относительно толкования и того, что происходит с реализацией этого приказа (суда ООН – ред). После этого суд решит, по какой процедуре он пойдет: будут или не будут так называемые устные слушания, для того чтобы решить, что делать дальше", – сказала она.

Зеркаль напомнила, что Украина обратилась в Международный суд ООН из-за того, что промежуточный приказ суда в деле против России последняя не выполняет.

"Мы обращались в суд в связи с тем, что суд должен принять безотлагательные меры, чтобы обеспечить это выполнение, поскольку нарушения нарастают", – отметила Зеркаль.

Напомним, 24 апреля стало известно, что Украина обратилась в Международный суд ООН с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в соответствии с приказом о применении временных мер против России, принятым в 2017 году.

Как сообщалось, 19 апреля 2017 года Международный суд ООН в Гааге постановил применить временные меры к России за дискриминацию крымскотатарского народа, обязал обеспечить доступ к обучению на украинском языке и возобновить работу Меджлиса.

 

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Теги: Россия, Украина, ООН, Крым, суд, Меджлис, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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