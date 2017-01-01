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Сепаратисты включили Рубана в обменный список

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Представители ДНР пытаются освободить арестованного руководителя организации Офицерский корпус Владимира Рубана, заявив его на обмен пленными.
Сепаратисты подали Владимира Рубана в списки на обмен
Сепаратисты подали Владимира Рубана в списки на обмен
facebook.com/volodymyr.ruban

Представители ДНР включили арестованного Владимира Рубана в списки для обмена пленными. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в субботу, 12 мая.

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"Мы сами были удивлены, когда получили информацию, что Владимира Рубана заявила к обмену донецкая сторона... Это говорит, видимо, о том, для кого он является действительно ценным", - сказал Грицак.

Кроме того, Рубан сообщил, что СБУ проверяет информацию о причастности военнослужащих России к передаче оружия нардепу Надежды Савченко и Рубану, о чем ранее заявлял генпрокурор Юрий Луценко.

"В настоящее время следствие СБУ проверяет данные о причастности военнослужащих Вооруженных сил РФ к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану. По результатам этой проверки вы будете иметь информацию", - отметил Грицак.

Как сообщалось, Рубана оставили под арестом.

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Теги: СБУ, сепаратисты, Грицак, Рубан, Рубан Володимир, Надежда Савченко, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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