Переключиться на мобильную версию

МИД подтвердил гибель в Черногории бизнесвумен из Украины

Комментариев: 0
Личность Анастасии Лашмановой подтвердилась. Убитой в Черногории действительно является женщина-бизнесмен из Украины. Сейчас полиция проводит следственные действия.
Анастасия Лашманова несколько лет жила в Черногории
Анастасия Лашманова несколько лет жила в Черногории
pravda.com.ua

Консул Украины в Черногории подтвердил смерть украинской гражданки в этой стране. Об этом в субботу, 12 мая, заявил заместитель директора департамента консульской службы украинского Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

“Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11 мая 2018 года в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия“, – написал Кирилич в Twitter.

Ранее сообщалось, что в городе Котор в Черногории была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова. Она была директором компаний Mimoza group i Sea trade, которые владели рядом элитных отельных комплексов в Тивате и салоном красоты в престижном апарт-отеле Tre Canne в Будве.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, смерть, Черногория, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь