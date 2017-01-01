МИД подтвердил гибель в Черногории бизнесвумен из Украины

Личность Анастасии Лашмановой подтвердилась. Убитой в Черногории действительно является женщина-бизнесмен из Украины. Сейчас полиция проводит следственные действия.

Анастасия Лашманова несколько лет жила в Черногории pravda.com.ua

Консул Украины в Черногории подтвердил смерть украинской гражданки в этой стране. Об этом в субботу, 12 мая, заявил заместитель директора департамента консульской службы украинского Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

“Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11 мая 2018 года в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия“, – написал Кирилич в Twitter.

Консул підтвердив громадянство України загиблої 11.05.18 в Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи. pic.twitter.com/mVPjTVR1Dq — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 12 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в городе Котор в Черногории была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова. Она была директором компаний Mimoza group i Sea trade, которые владели рядом элитных отельных комплексов в Тивате и салоном красоты в престижном апарт-отеле Tre Canne в Будве.