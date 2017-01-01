В Украине проводники ищут "левых" пассажиров через BlaBlaCar - журналист

Предприимчивые сотрудники Укрзализныци нашли новый способ поиска "левых" пассажиров.

В субботу, 12 мая, украинский журналист Александр Рудоманов сообщил о том, как проводники Укрзализныци ищут “левых“ пассажиров.

Об этом Рудоманов сообщил в Facebook.

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Проводники Укрзализныци нередко занимаются незаконной перевозкой пассажиров, предлагая им собственные места в купе или просто имеющиеся свободные в вагоне. Однако некоторые из них решили расширить “клиентскую базу“ через сервис BlaBlaCar.

С одним из таких проводников столкнулся журналист. Оказалось, что сотрудник Укрзализныци предлагает поездку в Днепр (купе за 400 гривен, а плацкарт 350).

“Сканерами пользоваться не умеют, но бла-бла каром проводники овладели.

Даже не знаю, это “качество и сервис“?“ - отметил Рудоманов.

Напомним, в конце марта украинец тайком пытался попасть в РФ в товарняке.