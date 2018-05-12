USAID даст $125 млн на развитие экономики Донбасса

Деньги предназначены для Донбасса и соседних регионов, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии. Также средства пойдут на сплочение украинских общин.

Американское агентство по международному развитию (USAID) выделит 125 млн долларов на развитие экономики Донбасса. Об этом говорится в сообщении агентства в социальной сети Facebook.

Отмечается, что средства предназначены для Донбасса и "тех окружающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии".

Дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин на Донбассе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития.

Официально о предоставлении материальной помощи будет объявлено 15 мая во время пресс-конференции, в которой также примут участие посол США в Украине Мари Йованович и спецпредставитель США Курт Волкер.

Ранее агентство США по международному развитию USAID предоставило Пенсионному фонду Украины серверную систему Oracle стоимостью 1 млн долларов, которая позволит улучшить операционную работу фонда.

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