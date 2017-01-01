В Ровенской области хотят отменить регистрацию УПЦ МП

Местную иерархию Московского патриархата обвиняют во вмешательстве в дела другой религиозной организации - УПЦ КП, что запрещается законом.

Председатель Здолбуновской РГА в Ровенской области Сергей Кондрачук обратился в правоохранительные органы с требованием провести обыски в храмах Московского патриархата за противоправную деятельность. Об этом он написал в Facebook.

В частности, речь идет о распространении этой религиозной организацией листовок-обращений к вселенскому патриарху Варфоломею против поместной церкви в Украине

"Поскольку распространение листовок происходит именно в храмах, это означает, что их распространение осуществляется, а информация, содержащаяся в листовках, поддерживается именно религиозными организациями как юридическими лицами, а не отдельными гражданами", - отметил Кондрачук.

Он отметил, что содержание листовок нарушает закон Украины О свободе совести и религиозных организациях, где отмечается, что религиозная организация не должна вмешиваться в деятельность других религиозных организаций.

"Поскольку предоставление автокефалии и признание УПЦ КП и УАПЦ никоим образом не нарушает права и не касается верующих УПЦ МП, считаю, что представители последней осуществляют грубое вмешательство в деятельность других религиозных организаций и нарушают вышеуказанную норму", - говорится в сообщении главы РГА.

Он направил официальное обращение в СБУ, в котором попросил открыть уголовное производство против благочинного Здолбуновского благочиния протоиерея Юрия Шевчука, отменить регистрацию Здолбуновского благочиния УПЦ МП, провести обыск в храмах Московского патриархата по выявлению листовок-обращений и обеспечить присутствие правоохранителей во время воскресных богослужений в храмах УПЦ МП, чтобы не позволить распространять бланки.

Позже глава райгосадминистрации добавил в соцсетях, что отозвал свое заявление в полицию и СБУ, поскольку достиг договоренности с протоиереем УПЦ МП, листовки на территории Здолбуновского района распространяться не будут.

Ранее в УПЦ КП рассказали о вмешательстве Москвы в вопрос получения автокефалии.

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