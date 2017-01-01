Переключиться на мобильную версию

США призвали Киев расследовать нападения на ромов

Комментариев: 0
Никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является, заявили в посольство США в Украине и призвали полицию расследовать нападения на ромов.
Разгром лагеря ромов на Лысой горе в Киеве
Разгром лагеря ромов на Лысой горе в Киеве
Сергій Мазур/Facebook


Посольство США в Украине призывает правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

"В Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине", – заявили в посольстве.

Дипломаты также опубликовали сообщение с сайта Уполномоченного по правам человека, в котором упоминаются сожжения цыганских лагерей во Львове и в Киеве.
 

Погромы в Киеве. Националисты против ромов

Напомним, 22 апреля радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе в Киеве и уничтожили их палатки. 9 мая во Львовской области возле поселка Рудное неизвестные сожгли цыганский табор

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, цыгане, нападение, погромы, посольство США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь