Итоги 12 мая: Финал Евровидения и победа Ломаченко
Главные новости и события 12 мая:
Северная Корея назвала дату демонтажа ядерного полигона
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КНДР заявила, что закроет свой ядерный полигон в Пхунгери в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий.
Американский президент Дональд Трамп поблагодарил власти Северной Кореи и приветствовал их решение закрыть ядерный полигон.
Израиль победил на Евровидении-2018
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В Португалии состоялся финал Евровидения-2018. В концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран, в том числе из Украины. Россия впервые за 13 лет не прошла на заключительный этап.
По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта с песней Toy. Второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.
Украинский певец Melovin с песней Under the ladder вошел во вторую десятку, заняв 17 место.
В Париже неизвестный с ножом напал на прохожих
Вечером 12 мая во втором округе Париже на улице Монсиньи неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом. Преступник убил одну женщину, еще четверых ранил.
Злоумышленник отказался сдаться полиции и кричал: “Убейте меня, или я убью вас!“, в итоге полицейские его застрелили.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация “Исламское государство“.
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СБУ выдвинула неожиданную версию причины массового детей в Черкассах
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что массовое отравление детей в школе в Черкассах могло произойти в результате “целенаправленных действий неустановленных лиц“.
“Мы проводим уголовное расследование этого инцидента, но то, что в рамках оперативных мероприятий мы проверяем, конечно, мы такую версию мы не исключаем – целенаправленных действий неустановленных лиц, которые совершили это преступление“, – сказал он.
Ломаченко стал чемпионом мира по версии WBA
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутом в десятом раунде победил венесуэльца Хорхе Линареса в бою за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA и THE RING.
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Таким образом, Ломаченко обновил рекорд в истории бокса. Уже в 12 поединке он стал чемпионом мира в третьей весовой категории.
Украину призвали расследовать нападения на ромов
Посольство США в Украине призывает правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов.
“В Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине“, – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
В Финляндии обжаловалистроительство Северного потока-2
Природоохранная организация ClientEarth обжаловала в суде в финском городе Вааса разрешение властей страны на строительство газопровода Северный поток-2.
Речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории.
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Организация намерена доказать, что строительство Северного потока-2 приведет к негативным последствиям для окружающей среды.
Мэловин 17-й. По зрителям 6 или 7.
Для Украины 1-й!!!!!! После Верки Сердючки, это самый яркий исполнитель от Украины!!!