На азовском побережье обнаружили мертвых дельфинов

Погибли дельфины-азовки, которых обитают только в этом регионе. Вид под угрозой вымирания.

На побережье Азовского моря возле села Рыбацкое под Мариуполем (Донецкая область) нашли мертвых дельфинов.

Об этом сообщает корреспондент Новостей Донбасса.

Дельфин-азовка - вымирающий вид novosti.dn.ua

Дельфин-азовка обитает только в Азовском море. Сейчас их осталось всего тысяча особей. Этот вид находится под защитой Бернской конвенции (список растений и животных, которым грозит исчезновение в мировом масштабе).

Ранее ФСБ РФ сообщила, что с начала года в оккупированном Крыму погибло более 70 дельфинов. Оккупанты винят в этом украинских браконьеров.