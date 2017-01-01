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На азовском побережье обнаружили мертвых дельфинов

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Погибли дельфины-азовки, которых обитают только в этом регионе. Вид под угрозой вымирания.
Дельфинов нашли возле Мариуполя
Дельфинов нашли возле Мариуполя
novosti.dn.ua

На побережье Азовского моря возле села Рыбацкое под Мариуполем (Донецкая область) нашли мертвых дельфинов.

Об этом сообщает корреспондент Новостей Донбасса.

Дельфин-азовка - вымирающий вид
Дельфин-азовка - вымирающий вид
novosti.dn.ua

Дельфин-азовка обитает только в Азовском море. Сейчас их осталось всего тысяча особей. Этот вид находится под защитой Бернской конвенции (список растений и животных, которым грозит исчезновение в мировом масштабе).

Ранее ФСБ РФ сообщила, что с начала года в оккупированном Крыму погибло более 70 дельфинов. Оккупанты винят в этом украинских браконьеров.

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Теги: Азовское море, дельфины, гибель, животные
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