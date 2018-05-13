Сеть рассмешило обращение "жителя ДНР" к империалистам и бандеровцам

Айо Бенес, известный как Черный Ленин, уверяет, что не позволит "евроамериканскому или бандеровскому сапогу переступить порог своей Родины", как он называет псевдореспублику ДНР.

Известный коммунист Айо Бенес записал видеообращение от имени “жителей Луганской и Донецкой республик“, чем рассмешил пользователей соцсетей.

Выступление Айо на фоне сепаратистского триколора опубликовала группа Фосфорная Горловка.

“В донецкий психоневрологический диспансер провели Интернет, после чего в Сеть попало “видеообращение коренного жителя Донбасса к американским империалистам“. Срочно вызывайте санитаров!“ - подписал видео автор поста.

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В своем обращении Айо сравнивает Корейскую войну с войной на Донбассе. Тогда против северокорейцев воевали бойцы под флагом ООН. Он утверждает, что в случае принятия “мировым империализмом“ в обход мнения России о вводе в ОРДЛО голубых беретов сепаратисты будут “сопротивляться с оружием в руках“.

Черный Ленин против евроамериканского сапога 0:00 / 00:48

“Не позволим ни одному евроамериканскому или бандеровскому сапогу переступить порог нашей Родины!“, - обещает Бенес, хотя сам он родился и вырос в Латвии, а на Донбасс приехал воевать против Украины уже после аннексии Крыма, в которой он тоже участвовал в рядах “самообороны Крыма“ (что показательно - наемник-иностранец в так называемой “самообороне“).

Отметим, что в Латвии Бенес объявлен в розыск.