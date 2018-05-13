Сеть рассмешило обращение "жителя ДНР" к империалистам и бандеровцам
Известный коммунист Айо Бенес записал видеообращение от имени “жителей Луганской и Донецкой республик“, чем рассмешил пользователей соцсетей.
Выступление Айо на фоне сепаратистского триколора опубликовала группа Фосфорная Горловка.
“В донецкий психоневрологический диспансер провели Интернет, после чего в Сеть попало “видеообращение коренного жителя Донбасса к американским империалистам“. Срочно вызывайте санитаров!“ - подписал видео автор поста.
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В своем обращении Айо сравнивает Корейскую войну с войной на Донбассе. Тогда против северокорейцев воевали бойцы под флагом ООН. Он утверждает, что в случае принятия “мировым империализмом“ в обход мнения России о вводе в ОРДЛО голубых беретов сепаратисты будут “сопротивляться с оружием в руках“.
“Не позволим ни одному евроамериканскому или бандеровскому сапогу переступить порог нашей Родины!“, - обещает Бенес, хотя сам он родился и вырос в Латвии, а на Донбасс приехал воевать против Украины уже после аннексии Крыма, в которой он тоже участвовал в рядах “самообороны Крыма“ (что показательно - наемник-иностранец в так называемой “самообороне“).
Отметим, что в Латвии Бенес объявлен в розыск.
1) Коли негр з НАТОвського БТРа згвалтував епілептичну старушку, то вона йому так сподобалася, що він вирішив воювати за "родіну" ватниці - ДеНееРу.
2) То так виглядають шахтарі після роботи, допоки не відмиються...
+ 100500)))