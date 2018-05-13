В Киеве пьяный мотоциклист проехал сто метров и "вырубился"

Пьяный мужчина без прав сел на мотоцикл.

В субботу, 12 мая, на улице Кибальчича в Киеве произошло ДТП с мотоциклистом. Об происшествии пишет сайт Информатор.

Около 18:30 54-летний мотоциклист упал с транспортного средства на проезжую часть. Выяснилось, что он был сильно пьян и вероятно просто “вырубился“.

“Водитель мотоцикла выпил 300 грамм (водки - прим. ред.), сел на мотоцикл и проехав сто метров, упал на проезжей части“, — рассказали полицейские.

Вставать с дороги потерпевший не стал и лег спать прямо возле упавшего мотоцикла. В таком виде мужчину и обнаружил прибывший патруль.

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Мотоциклист отделался легкими ушибами и царапинами. От помощи врачей отказался. Полицейские составили протокол по статьям “Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения“ и “Управление транспортным средством без соответствующих документов“.

Еще одно ДТП с мотоциклистом произошло в субботу на Воздухофлотском проспекте. К счастью, все живы.

Напомним, в апреле во Львовской области в Бродах мотоцикл Honda на полной скорости влетел в толпу людей.