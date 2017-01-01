В Кировоградской области в ДТП погибли четыре человека
В субботу вечером, 12 мая, в Кировоградской области на дороге Кропивницкий-Знаменка произошло трагическое ДТП, в котором погибли четыре человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Около 19 часов поступило сообщения, что возле села Субботцы столкнулись два автомобиля, необходима помощь спасателей. Прибывшее на место происшествие подразделение ГСЧС обнаружило, что в результате столкновения Toyota и Volkswagen погибли четыре человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 годов рождения, пассажиры Тойоты.
Спасатели с помощью специального инструмента извлекли тело погибшего водителя из искореженного автомобиля Toyota.
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Еще два человека, которые находились в автомобиле VW Touareg, получили травмы. Их госпитализировали в Знаменской больнице.
Напомним, 11 мая в Бахмацком районе Черниговской области в ДТП между селами Зеленовка и Осиновка погибли супруги и их маленький ребенок.