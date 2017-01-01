Нацгвардия провела показательные учения для гостей из 26 стран

В Украину приехали 50 военных атташе из 26 стран мира, представителей Дипломатического корпуса иностранных государств.

Читай также: Нацгвардии разрешили применять водометы, но запретили газ

В Международном центре подготовки подразделений, расположенном в Киевской области, состоялась презентация Нацгвардии для 50 военных атташе из 26 стран мира, представителей Дипломатического корпуса иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

Гостей ознакомили с основными функциями и задачами Национальной гвардии Украины, а также с состоянием и перспективами развития НГУ. Гвардейцы из подразделений специального и оперативного назначения провели для иностранцев показательные учения. По словам командующего Нацгвардией Юрия Аллерова, уже через две недели они отправятся на Донбасс выполнять задачи в составе Объединенных сил.

Смотри также: Появилось видео учений спецназа Нацгвардии с применением лазеров

Иностранные атташе также осмотрели казармы, технику, образцы вооружения, средства связи, снаряжение, модульные комплексы и тренажеры.

“Убежден, что эти бойцы готовы к реальным боевым действиям, они хорошо обучены и экипированы. Также меня поразил уровень дисциплины солдат, каждый знал свое место и роль во время этих учений. Было приятно наблюдать за действиями гвардейцев со служебными собаками. Вместе со своими хозяевами четвероногие точно знают, где им быть и что делать“, - сказал офицер штаба Национальной гвардии Калифорнии, полковник Джон Сидмен.

Также американский полковник подчеркнул, что у Нацгвардии Украины и Нацгвардии штата Калифорния много общего, обе “борются за свободу своего народа“.

Напомним, осенью 2017 года начальник Генштаба Виктор Муженко в рамках своего визита в США полетал на истребителе F-15 Национальной гвардии Калифорнии.