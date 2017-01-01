Житель Львова повредил полицейское авто, прыгнув с разбегу на стекло

Пьяный парень эффектно бросился на полицейское авто, а после задержания их проклинал и угрожал.

Во Львове задержали неадекватного молодого человека, который внезапно выбежал на проезжую часть и прыгнул на полицейскую машину. Это зафиксировала камера видеорегистратора, установленная в салоне.

Читай также: Во Львове задержали пьяного водителя, притворяющегося немым

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, в ночь на 12 мая один из экипажей получил сообщение о драке на перекрестке улиц Гринченко-Чигиринская. Инспекторы прибыли на место и увидели мужчину, который бежал по улице в сторону патрульных. Он с разгона прыгнул спиной на капот и лобовое стекло служебного автомобиля, чем “нанес механические повреждения“ - какие именно, в полиции не уточняют.

Житель Львова повредил полицейское авто, прыгнув с разбе... 0:00 / 00:24

После этого нарушитель слез с автомобиля и бросился наутек. Но патрульные его догнали и задержали. Патрульные вызвали скорую помощь, но задержанный от услуг медиков отказался. 23-летний житель Львова имел явные признаки алкогольного опьянения, вел себя очень агрессивно, проклинал полицейских и угрожал. Объяснить свой поступок отказался.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Также прибыла и мама этого парня. Следователи зафиксировали факт повреждения полицейского авто. Всех участников доставили в райотдел для установления обстоятельств дела.

Напомним, 26 апреля в городе Стрый Львовской области пьяный водитель сбил полицейского и попытался скрыться.