В Донецкой области автоматчик ограбил магазин

Грабителя задержали уже через час.

В селе Федоровка Бахмутского района Донецкий области мужчина в балаклаве и с автоматом ограбил магазин. Сумма добычи составила 11 тысяч гривен.

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Как рассказали в пресс-службе полиции, в ходе спецоперации автомобиль подозреваемого был блокирован на трассе несколькими экипажами, нападающего задержали. Раскрыть преступление помогли неравнодушные граждане, которые стали свидетелями и своевременно уведомили полицию.

Очевидцы рассказали, что неизвестный в спортивном костюме угрожал продавщице автоматом, пытался закрыть женщину в подсобном помещении. Забрав деньги, грабитель выбежал из магазина и скрылся на белом авто.

35-летняя продавщица сильно испугалась. Она рассказала, что злоумышленник таскал ее за волосы и угрожал застрелить.

Преступник вынес из магазина 11 тыс. гривен police.dn.ua

Получив приметы подозреваемого, полиция ввела в действие план Сирена. Выезды из района перекрыли, на дорогах выставили посты. Уже через час после совершения ограбления автомобиль подозреваемого остановили на дороге Северск-Бахмут. Им оказался 31-летний житель Бахмута, ранее не судимый. Мужчина пояснил, что совершил преступление, потому что нуждался в деньгах на наркотики. Часть похищенной суммы злоумышленник потратил на выкуп из ломбарда своего имущества, остальные изъяли из салона автомобиля.

Автомат Калашникова задержан получил в 2014 году и незаконно хранил на земельном участке в Лиманском районе. Оружие и одежду подозреваемый спрятал в лесополосе, убегая с места преступления. Полицейские нашли тайник, пока вещественные доказательства изымаются и будут отправлены на экспертизу. Происхождение оружия устанавливается.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.