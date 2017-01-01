ООС: Россияне используют на Донбассе "коварное" оружие

Россияне не только "утилизируют" на Донбассе старые боеприпасы и оружие, но и проводят испытания своих новых образцов вооружения.

Российско-террористические войска в Донбассе применяют “коварные образцы вооружения“. Такое заявление опубликовал пресс-центр Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook со ссылкой на бойцов отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которые держат позиции вблизи украинского индустриального центра Мариуполь.

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Несколько дней назад наши позиции были обстреляли новейшими реактивными снарядами, остатки которых и нашли орпехи. Они имеют усиленную фугасную “начинку“. Все обломки после этого обстрела военнослужащие тщательно собрали и отдали в специализированную лабораторию для проведения экспертиз.

“Мы обнаружили хвостовики ракет, не присущие обычным боеприпасам. В отличие, от советских образцов, которые ранее использовали российско-оккупационные войска, эти хвостовики имели совсем другой вид и крепления. Также нашли обломки с соответствующей маркировкой“, -рассказал один из матросов.

Кроме обстрелов, россияне проводят массовое минирование запрещенными боеприпасами, в том числе противопехотными минами, которые изготавливаются только страной агрессором. ДРГ минируют здания и тропинки в украинских селах, временно находящихся в так называемых “серых зонах“. Причем делают все это таким образом, чтобы максимально замаскировать свою причастность к этим действиям.

Такие растяжки россияне ставят в "серой зоне", где живут гражданские facebook.com/pressjfo.news

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Одна из таких “растяжек“ была обезврежена разведчиками ВСУ. Она состоит из патронов к крупнокалиберному пулемету и привязанной к ним гранаты. Во время подрыва гранаты боеприпасы детонируют и поражают человека. Со стороны это должно выглядеть так, будто жертва попала под обстрел пулемета.

Всего за сутки поссийско-оккупационные войска 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Наши войска вели активную оборону и дали адекватный ответ противнику.