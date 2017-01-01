В Киеве и области сильный ветер валил деревья
В Киеве 13 мая объявили штормовое предупреждение, и на этот раз синоптики не ошиблись - в некоторых районах ветер был такой силы, что валил деревья.
Так, активист Алексей Гриценко опубликовал в Facebook фото рухнувшего дерева в переулке Патона возле проспекта Правды. Аналогичное ЧП произошло в городе Буча в Киевской области.
Смотри также: Ураганная ночь в Киеве: деревья разбили авто и балконы
Киев Оперативный сообщает, что в районе Индустриального моста, на перекрестке улицы Деснянской и переулка Металистов упало дерево. Оно перекрыло дорогу.
К счастью, люди при этом не пострадали.
Паблик dtp.kiev.ua пишет, что еще одно дерево упало в Бориспольском районе, на дороге Процев - Глубокое.
В связи непогодой в столице управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
Ранее спасатели давали советы, как уберечься во время шторма:
- плотно закрыть все окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;
Читай также: В Киеве по Новоконстантиновской дерево упало на автомобильесли вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, столбов, линий электропередачи, деревьев; не парковать рядом с такими объектами авто
- в случае очень сильного ветра найти укрытие в ближайшем здании или в естественном укрытии;
Напомним, 19 апреля на проспекте Победы с нового ТРЦ Смарт Плаза сильный ветер сорвал железные листы перекрытия. Травмы получила женщина.