В Киеве и области сильный ветер валил деревья

Штормовой ветер представляет опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов, которые оставляют свои машины под деревьями.

В Киеве 13 мая объявили штормовое предупреждение, и на этот раз синоптики не ошиблись - в некоторых районах ветер был такой силы, что валил деревья.

Так, активист Алексей Гриценко опубликовал в Facebook фото рухнувшего дерева в переулке Патона возле проспекта Правды. Аналогичное ЧП произошло в городе Буча в Киевской области.

Буча facebook.com/grytsenko.alex

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Киев Оперативный сообщает, что в районе Индустриального моста, на перекрестке улицы Деснянской и переулка Металистов упало дерево. Оно перекрыло дорогу.

К счастью, люди при этом не пострадали.

Перекресток Деснянской и Металлистов facebook.com/KyivOperativ

Паблик dtp.kiev.ua пишет, что еще одно дерево упало в Бориспольском районе, на дороге Процев - Глубокое.

Бориспольский район facebook.com/dtp.kiev.ua/

В связи непогодой в столице управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

Ранее спасатели давали советы, как уберечься во время шторма:

плотно закрыть все окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;

Читай также: В Киеве по Новоконстантиновской дерево упало на автомобиль если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, столбов, линий электропередачи, деревьев; не парковать рядом с такими объектами авто

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, столбов, линий электропередачи, деревьев; не парковать рядом с такими объектами авто в случае очень сильного ветра найти укрытие в ближайшем здании или в естественном укрытии;

Напомним, 19 апреля на проспекте Победы с нового ТРЦ Смарт Плаза сильный ветер сорвал железные листы перекрытия. Травмы получила женщина.

