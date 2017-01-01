В Донецкой области задержали убийцу, пытавшегося сбежать в ДНР

Подозреваемый уехал на автобусе в Курахово, а оттуда пешком планировал попасть на оккупированную территорию.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в Донецкой области подозреваемого в убийстве жителя Запорожской области, который пытался сбежать на оккупированную территорию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины в воскресенье, 13 мая.

"9 мая 45-летний житель Запорожской области вместе со своей кумой и знакомым употребляли алкоголь. Во время бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшему многочисленные колото-резаные раны. На утро, заметив, что раненый умер, нападавший вместе с родственницей скрылись. Доехав до Харькова, беглецы узнали, что их разыскивает полиция, поэтому женщина испугалась и решила вернуться домой", – рассказали в полиции.

Отмечается, что подозреваемый уехал на автобусе в Курахово, а оттуда пешком планировал попасть на оккупированную территорию. Пограничники задержали мужчину возле поселка Тарамчук. Он шел в обход блокпостов в направлении Березового Донецкой области.

Мужчину передадут правоохранителям Запорожской области.

Напомним, 9 мая в Коростене Житомирской области отец зарезал своего 37-летнего сына, участника АТО.

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