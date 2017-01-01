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В Кировоградской области в ДТП погибли четыре человека

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В результате столкновения Toyota и Volkswagen погибли четыре человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р.
Авария произошла в Знаменском районе Кировоградской области
Авария произошла в Знаменском районе Кировоградской области
dtp.kiev.ua

В Знаменском районе Кировоградской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе - двое детей 2016 и 2017 года рождения. Как сообщает dtp.kiev.ua, авария произошла возле поселка Субоци.

Столкнулись два легковых автомобиля Toyota и Volkswagen. Погибли четыре человека из Toyota, два пассажира Volkswagen госпитализированы.

Ранее в Бахмацком районе Черниговской области в дорожной аварии между селами Зеленовка и Осиновка погибли супруги и их маленький ребенок.

 

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Теги: ДТП, дети, смерть, авария, Кировоградская область
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Источник: korrespondent.net

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