В Донецкой области на детей упала стена

Четверо детей гуляли у подъезда, когда на них обвалился кусок бетонной стены. Одна девочка находится в реанимации.

В Доброполье Донецкой области на четырех детей обвалилась бетонная стена у подъезда многоэтажки. Об этом сообщил начальник Покровского отдела полиции Главного управления областной полиции Юрий Гречишкин на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, 13 мая.

"Сегодня, около 14.30 в Доброполье обвалилась боковая стена палатки над подъездом многоэтажного дома. В это время у подъезда гуляли четверо местных детей. В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы. Сейчас медработники борются за жизнь ребенка", - отметил Гречишкин.

По его словам, трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Добропольского отделения полиции. "По данному факту будет открыто уголовное производство, во время которого мы обязательно установим причины этой трагедии и привлечем виновных к ответственности", - добавил Гречишкин.

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