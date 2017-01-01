Разведчики показали свою новую технику

Приборы позволяют видеть движение вражеской техники, проходы диверсионных групп, замечать замаскированные огневые точки.

Разведывательные подразделения объединенных сил показали новейшую технику, которая находится у них на вооружении. Как сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, речь идет о лазерном оборудовании, устройстве наблюдения, датчиках движения, "аппаратуре, которая эффективно работает днем и ночью, в дождь и в туман".

Кроме того, как рассказывают военные, беспилотные аппараты - "пчелы" - позволяют не только вести видеоразведку, но и незаметно устанавливать датчики движения. Датчики, в свою очередь, фиксируют движение вражеской техники, диверсионных групп, замаскированные огневые точки.

"Разведчики, которые исполняют задания на переднем краю, утверждают, что эффективность и оперативность их работы выросла в разы", - говорится в сообщении.

Напомним, сначала суток, 13 мая, в районе проведения операции объединенных сил было зафиксировано 12 прицельных обстрелов со стороны сепаратистов.