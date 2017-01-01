Умер судья Бобровник, который вел дело Насирова

Александр Бобровник скончался в возрасте 37 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

В Киеве умер 37-летний судья Соломенского районного суда Александр Бобровник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседники агентства информировали, что Бобровник умер в результате сердечного приступа в карете скорой помощи.

Отмечается, что судья вел громкие дела экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, депутата Верховной Рады Борислава Розенблатта и экс-нардепа Николая Мартыненко, а также народного депутата-беглеца Александра Онищенко.

В частности, 7 марта Бобровник утвердил Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен. А 22 апреля своим решением он отпустил Мартыненко на поруки.

В начале 2018 года Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла производство в отношении Бобровника, которого ранее обвинили во взяточничестве и употреблении алкоголя на рабочем месте.

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