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МИД расследует данные об антисемитских высказываниях консула в Гамбурге

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Начато дисциплинарное производство в связи с информацией о публикациях антисемитского характера, которые якобы размещал в соцсети консул Василий Марущинец.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

В Министерстве иностранных дел Украины открыли дисциплинарное производство в связи с информацией об антисемитских публикациях консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Об этом глава МИД Павел Климкин заявил в Twitter.

"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее появилась информация, что сотрудник генконсульства Украины в Гамбурге якобы размещает на своей странице в Facebook антисемитские высказывания.

Климкин на это заявил, что МИД проверит указанную информацию и озвучит результаты.

"Получаю сообщения от своих подписчиков относительно информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат", - написал он в Facebook.

Как сообщал Корреспондент.net, группа американских конгрессменов обратилась в Госдепартамент с просьбой оказать давление на Украину и Польшу за проявления антисемитизма.

Киев решительно опроверг данные обвинения и подчеркнул, что последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы в стране.

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Теги: МИД Украины, антисемитизм, Гамбург, консул, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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