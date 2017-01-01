В центре Луцка мужчина поджег себя
В центре Луцка на Театральной площади мужчина вылил на себя воспламеняющееся вещество и поджег. Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщает Волинь24.
Инцидент произошел около 21:00 13 мая.
По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери мужчина старшего возраста начал дебоширить.
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Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.
Очевидцы потушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала скорая.
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