Переключиться на мобильную версию

В центре Луцка мужчина поджег себя

Комментариев: 0
Случай произошел во время концерта ко Дню матери. Мужчина вылил на себя легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.
Мужчина совершил публичный акт самосожжения
Мужчина совершил публичный акт самосожжения
Скриншот из видео

В центре Луцка на Театральной площади мужчина вылил на себя воспламеняющееся вещество и поджег. Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщает Волинь24.

Инцидент произошел около 21:00 13 мая.

По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери мужчина старшего возраста начал дебоширить.

Читай также: В Днепропетровской области мужчина устроил самосожжение, чтобы не съезжать с квартиры

Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.

Очевидцы потушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала скорая.

Ранее в России член провластной партии Единая Россия Дмитрий Рудов совершил публичный акт самосожжения после увольнения из компании ГазпромНефтехимСалават.

 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: концерт, видео, полиция, огонь, поджог, Луцк, самосожжение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь