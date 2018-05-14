Итоги 13 мая: Триумф Шахтера и избиение Шуфрича

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Трагедия с детьми в Беларуси и завершение акций в Грузии: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Дети из Украины попали в ДТП на трассе в Беларуси



Утром 13 мая украинская юношеская команда по футболу попала в дорожно-транспортное происшествие в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь.



В результате аварии один ребенок погиб и шесть получили тяжелые травмы, среди них двое в тяжелом состоянии.

В Киеве избили старшего сына Шуфрича.

В одном из ресторанов Киева избили Александра Шуфрича, старшего сына народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича.

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Пресс-служба нардепа утверждает, что нападавшие представились работниками правоохранительных органов и угрожали Александру расправой, если он напишет заявление в полицию.



В Тбилиси завершились акции протеста перед парламентом



Глава МВД Грузии выступил перед участниками протестов в центре Тбилиси и пообещал детально разобраться в проведенной 11 мая спецоперации в двух ночных клубах, а также начать смягчение политики в области оборота наркотиков на законодательном уровне.



Демонстранты позитивно восприняли заявление министра и начали мирно расходиться. При этом участники контракции продолжали атаковать кордоны полиции.



США пообещали Пхеньяну гарантии безопасности



Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, если власти Северной Кореи осуществят стратегическое решение в сторону отказа от ядерного оружия.



Порошенко раздал звания Мать-героиня



Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание Мать-героиня 1051 украинке.



Указом ко Дню Матери отмечены многодетные женщины, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей и создавшие надлежащие условия для их развития.



На прохожих в Париже напал выходец из Чечни



Преступник, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался выходцем из Чечни. Личность 20-летнего Хамзата Азимова была установлена с помощью отпечатков пальцев.

В Старсбурге задержали друга Азимова. Нападавшего, напомним, застрелили полицейские.





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США раскритиковали альянс Германии и РФ по Северному потоку-2



Посол США в Германии Ричард Гренелл выступил с критикой проекта газопроводаСеверный поток-2, при реализации которого Берлин тесно сотрудничает с Москвой. Он заявил, что США “очень обеспокоены“ из-за Северного потока-2 и предупредил Германию и Европу о российском влиянии через этот проект.



Шахтер досрочно стал чемпионом Украины



Донецкий Шахтер в 31-м туре чемпионата Украины обыграл ровенский Верес со счетом 1:0 и досрочно завоевал золотые медали Премьер-лиги.