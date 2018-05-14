Переключиться на мобильную версию

Во Львове участник ДТП ранил ножом копа

Комментариев: 1
Женщина приехала на оформление столкновения автомобилей Skoda Octavia и Lexus. Один из водителей нанес ей ножевые ранения.
Во Львове участник ДТП ударил ножом в живот сотрудницу патрульной полиции
Во Львове участник ДТП ударил ножом в живот сотрудницу патрульной полиции
Полиция Львовской области

Во Львове в воскресенье, 13 мая, участник аварии на улице Стрыйской ранил ножом девушку-патрульную, которая приехала на оформление ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что около 17.25 на улице Стрыйской во Львове экипаж Управление патрульной полиции Львовской области оформлял дорожно-транспортное происшествие - столкновение автомобилей Skoda Octavia и Lexus. Во время этого 42-летний водитель Skoda, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия. При этом мужчина нанес полицейской ножевые ранения.

“Напарник раненой был вынужден применить табельное огнестрельное оружие“, - говорится в сообщении.

Преступник не отреагировал на предупредительный выстрел, поэтому полицейскому пришлось выстрелить ему в ногу.

Раненую патрульную полицейскую госпитализировали в 8 городскую больницу. У нее было внутреннее кровотечение, ранение печени. Врачи ее прооперировали и остановили кровотечение, но полицейская потеряла много крови.

Преступник находится в больнице. Ему грозит от девяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, 15 февраля под Соломенским судом в Киеве, где избрали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханова, произошли столкновения, в ходе которых полицейский получил пулевое ранение.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львов, ДТП, Больница, фото, авария, нападение, нож, госпитализация, полицейские
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Putins-death    14.05.2018, 08:11
Оценка:  -2
Putins-death
Напарник поступил не правильно стреляя по ногам, надо было стрелять в левую лопатку. При правильном выстреле доставлять нарушителя в больницу не пришлось бы, доставили бы прямо в морг.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь