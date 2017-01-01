Сутки на Донбассе: 63 обстрела, двое раненых

Сепаратисты 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию.

На Донбассе ранены два бойца ВСУ facebook.com/ato.news

За прошедшие сутки, 13 мая, боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения, сепаратисты 63 раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что 13 мая ситуация в районе проведения операции объединенных сил оставалась сложной.

Активная оборона подразделений Объединенных сил на луганском направлении продолжалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое.

На донецком направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.

Не прекращаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески, а также на мариупольском направлении в районах н.п. Талаковка, Водяное и Широкино.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, пренебрегая международными соглашениями, 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ. Во время боевых действий двое украинских защитников получили осколочные ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале.

В штабе отметили, что с начала суток 14 мая потерь нет.

Напомним, 12 мая на всей линии соприкосновения на Донбассе продолжались интенсивные боевые действия - 1 украинский военный погиб, еще 4 - ранены.

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