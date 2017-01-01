Переключиться на мобильную версию

Сутки на Донбассе: 63 обстрела, двое раненых

Комментариев: 0
Сепаратисты 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию.
На Донбассе ранены два бойца ВСУ
На Донбассе ранены два бойца ВСУ
facebook.com/ato.news

За прошедшие сутки, 13 мая, боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения, сепаратисты 63 раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что 13 мая ситуация в районе проведения операции объединенных сил оставалась сложной.

Активная оборона подразделений Объединенных сил на луганском направлении продолжалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое.

На донецком направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.

Не прекращаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески, а также на мариупольском направлении в районах н.п. Талаковка, Водяное и Широкино.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, пренебрегая международными соглашениями, 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ. Во время боевых действий двое украинских защитников получили осколочные ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале.

В штабе отметили, что с начала суток 14 мая потерь нет.

Напомним, 12 мая на всей линии соприкосновения на Донбассе продолжались интенсивные боевые действия - 1 украинский военный погиб, еще 4 - ранены.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь