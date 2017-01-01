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Мусорный полигон под Днепром тушат четвертые сутки

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Площадь мусорной свалки составляет около 1500 кв. метров.
К тушению пожара 6 единиц пожарно-спасательной техники
К тушению пожара 6 единиц пожарно-спасательной техники
dsns.gov.ua

В городе Подогородное недалеко от Днепра уже четвертые сутки продолжается ликвидация пожара на полигоне для переработки твердых бытовых отходов, площадь которого составляет ориентировочно 1500 кв. м.

Об этом сообщает ГСЧС области.

Причину пожара пытаются установить правоохранительные органы.

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“По состоянию на 17:00, 13 мая подразделения ГСЧС продолжают работы по ликвидации возгорания на свалке. В течение дня пожарным удалось уменьшить площадь горения до 400 кв. м.“, - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 20 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Пожар на свалке в Днепропетровской области продолжается ...
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Как сообщалось возгорание началось 10 мая.

Напомним, Напомним, в июне 2016 года в очередной раз горела Грибовичская свалка под Львовом.

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Теги: мусорный полигон, мусор, отходы, свалка, Днепропетровская область, ГСЧС
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