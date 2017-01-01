Полиция Киева наказала родителей девочек, катавшихся между вагонами метро

Родителей привлекли к административной ответственности.

Киевские правоохранители провели расследование и нашли двух девочек-подростков, которые катались на сцепке между вагонами метро. Отдел ювенальной превенции призывает родителей быть внимательнее к развлечениям и пристрастиям своих детей.

Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена.

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“Недавно в Киевском метрополитене обнаружили двух девушек, которые катались на сцепке вагонов. Последних передали под надзор родителей, и с целью недопущения подобных случаев с девушками проведена профилактическая работа. Родителей привлекли к административной ответственности“, - говорится в сообщении.

Полицейские провели с девочками профилактическую работу

Как сообщалось, очевидцы происшествия опубликовали в сети видео экстремальной выходки подростков.