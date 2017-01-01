Стартует регистрация на ВНО в магистратуру

Регистрация поступающих для составления ЕПВИ и ЕВИ продлится до 5 июня.

В частности, поступающие на Право будут сдавать экзамен по иностранному языку и профиспытание korrespondent.net

Сегодня, 14 мая, начинается регистрация абитуриентов, которые в этом году поступать в магистратуру по технологии ВНО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В частности, поступающие в магистратуру по специальностям Право и Международное право будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку - английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому, а также единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) по Праву и Общим учебным юридическим компетенциям.

Наряду с этим, поступающие в магистратуру по специальностям отраслей знаний Гуманитарные науки (кроме специальности Филология), Социальные и поведенческие науки, Журналистика, Сфера обслуживания и Международные отношения (кроме Международное право) будут сдавать только ЕВИ по иностранному языку, отметили в МОН.

“Единый вступительный экзамен по иностранному языку будет иметь 2 составляющие - это Чтение и Использование языка. При этом такие составляющие, как Письменная речь и Понимание речи на слух, применяться в тесте для магистратуры не будут“, - подчеркнул генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В свою очередь ЕПВИ предусматривает выполнение экзаменационной работы, содержащей два блока:

тест общих учебных юридических компетентностей (ТОУЮК). Он включает тестирование таких качеств: аналитическое мышление, критическое мышление, логическое мышление;

тест по праву. Он включает тестирование по 8 базовым правовым дисциплинам: конституционное, административное, гражданское, гражданское процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное право Украины, международное публичное право и международная защита прав человека.

Последние две дисциплины были включены в программу теста этом году впервые.

Также сообщается, что регистрация поступающих для составления ЕПВИ и ЕВИ продлится до 18 часов 5 июня.

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“Для регистрации необходимо обратиться в приемную комиссию одного из высших учебных заведений, в котором поступающий намерен принять участие в конкурсном отборе. Результатом регистрации является получение экзаменационного листа“, - уточнили в министерстве.

Основная сессия ЕВИ проводится 11 июля, ЕПВИ - 13 июля. Начало процедуры в 10:00. Допуск участников к пункту тестирования продлится с 9:15 до 9:50.

“Результаты основной сессии ЕПВИ и ЕВИ будут размещены на информационных страницах не позднее 14 календарных дней со дня их проведения“, - добавили в МОН.

Прием заявлений и документов в вузы для тех, кто будет проходить тестирование по технологии ЕГЭ, продлится со 2 июля по 26 июля. На бюджет предоставление рекомендаций для зачисления состоится до 13 августа, а именно зачисления - до 20 августа (12:00), добавили в министерстве.

Как сообщалось 9 мая, стали известны даты выпускных вечеров в школах Украины.