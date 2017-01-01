Переключиться на мобильную версию

В Керчи оккупанты открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту

Комментариев: 0
Появилось видео первой поездки.
Открыто движение по путепроводу к Крымскому мосту
Открыто движение по путепроводу к Крымскому мосту
most.life

В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту. Событие произошло  воскресенье 13 мая. Об этом в день открытия движения сообщили ТАСС. Как отмечается, новый объект позволит решить проблему пробок в сообщении между двумя микрорайонами города. Движение открыто на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда.

Читай также: РосСМИ назвали дату открытия Крымского моста

“Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части - транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно, после запуска движения по автоподходу к мосту“, - сообщили в пресс-службе.

Крымский видеоблогер Андрей Ганжелюк, который въехал на путепровод первым, публикует эмоциональное видео поездки. Водитель автомобиля-“первопроходца“ с криками “Слава России!“ на огромной скорости едет по новому автодорожному участку.

Ранее было опубликовано видео от российских автоблогеров, которых первыми пустили проехаться непосредственно по Крымскому мосту.  А 8 мая у Керченского моста РФ испытала беспилотные КАМАЗы.

Поделись:
Теги: Украина, Керчь, Крымский мост, Керченский мост, автомобили, путепровод, движение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь