В Керчи оккупанты открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту

Появилось видео первой поездки.

В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту. Событие произошло воскресенье 13 мая. Об этом в день открытия движения сообщили ТАСС. Как отмечается, новый объект позволит решить проблему пробок в сообщении между двумя микрорайонами города. Движение открыто на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда.

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“Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части - транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно, после запуска движения по автоподходу к мосту“, - сообщили в пресс-службе.

Крымский видеоблогер Андрей Ганжелюк, который въехал на путепровод первым, публикует эмоциональное видео поездки. Водитель автомобиля-“первопроходца“ с криками “Слава России!“ на огромной скорости едет по новому автодорожному участку.

Ранее было опубликовано видео от российских автоблогеров, которых первыми пустили проехаться непосредственно по Крымскому мосту. А 8 мая у Керченского моста РФ испытала беспилотные КАМАЗы.