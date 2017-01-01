В Доброполье умерла девочка, на которую рухнула стена

Жизни трех других детей, пострадавших в результате несчастного случая, ничего не угрожает.

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Донецкой области утром 14 мая умерла 8-летняя девочка, которая травмировалась при падении бетонной конструкции в Доброполье и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

“К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром девочка скончалась“, - говорится в сообщении.

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По факту травмирования ребенка частью бетонной конструкции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины трагедии.

Как сообщалось, 13 мая в Доброполье Донецкой области на четырех детей обвалилась бетонная стена у подъезда многоэтажки.