"Ребята, давайте жить дружно": в Днепре зарисовали мурал Дивизии Галичина

Члены организации "Честь и вера" зарисовали мультяшными героями мурал в честь 75-летия создания дивизии.

В Днепре члены организации “Честь и вера“ закрасили мурал Дивизии Галичина, который нарисовали активисты С14.

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Мурал в честь 75-летия создания дивизии СС был заменен на мурал с героями из советского мультфильма Кот Леопольд, передает Информатор.

Активисты объяснили, что мурал националистов был “мрачным и некрасивым“. Они также добавили, что местные жители позитивно восприняли изменения.

“Мы наблюдали за происходящими тут действиями, еще когда здесь нарисовали граффити в честь дивизии СС Галичина. Тогда это возмутило местных жителей и возник конфликт. Мы считаем, что сейчас не время поднимать эти спорные вопросы, в обществе и так достаточно противоречий и непонимания, на Востоке страны идет война. Надо объединять и созидать, а не конфликтовать и драться. Мы пообщались с единомышленниками и пришли к выводу, что на этом месте нужно нарисовать граффити, которое окунет в детство, теплоту. Думаем, что надо жить дружно, чтобы было уважение друг к другу“, - заявил инициатор акции Роман Горяинов.

Напомним, 28 апреля в Днепре участники националистической организации С14 нарисовали 25-метровое граффити Дивизия Галичина.

Позднее, 2 мая, в Днепре из-за надписи в честь дивизии произошел конфликт между жителями одного из домов по проспекту Мира и активистами С14.