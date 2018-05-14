В Олевске нацгвардейцы спасли беременную от суицида

Женщина пыталась прыгнуть с моста.

Читай также: В Запорожье полицейские в последний момент предотвратили самоубийство

В городе Олевске Житомирской области бойцы Нацгвардии спасли беременную женщину при ее попытке самоубийства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Утром 12 мая нацгвардейцы заметили женщину, которая пыталась прыгнуть с моста. Женщина агрессии не проявляла и после переговоров согласилась подать руку правоохранителю.

"В ходе общения со спасенной было установлено, что 35-летняя олевчанка находится в положении и из-за бытовых проблем решила совершить самоубийство. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь. Сейчас за состоянием спасенной жительницы Олевска наблюдают медики", - сообщают в полиции.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года в Подмосковье байкер перекрыл шоссе, чтобы спасти самоубийцу.