В Олевске нацгвардейцы спасли беременную от суицида
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В городе Олевске Житомирской области бойцы Нацгвардии спасли беременную женщину при ее попытке самоубийства.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Утром 12 мая нацгвардейцы заметили женщину, которая пыталась прыгнуть с моста. Женщина агрессии не проявляла и после переговоров согласилась подать руку правоохранителю.
"В ходе общения со спасенной было установлено, что 35-летняя олевчанка находится в положении и из-за бытовых проблем решила совершить самоубийство. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь. Сейчас за состоянием спасенной жительницы Олевска наблюдают медики", - сообщают в полиции.
Как сообщалось, в сентябре 2017 года в Подмосковье байкер перекрыл шоссе, чтобы спасти самоубийцу.