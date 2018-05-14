Переключиться на мобильную версию

В Сумах полицейские издевались над мужчиной

Комментариев: 3
Сотрудница полиции вместе со своим напарником по очереди наступили мужчине на ноги и руки, при этом пострадавший не оказывал сопротивления.
Полицейские во время "общения" осматриваются по сторонам
Полицейские во время "общения" осматриваются по сторонам
скриншот из видео

В Сумах местный житель из окна снял видео, на котором двое патрульных полицейских, одним из которых является девушка, применяют физическую силу а давление на мужчину.

Читай также: В Рубежном рабочего три дня держали в ошейнике на цепи

На кадрах видно, полицейские издеваются над мужчиной, сидящим на лавочке, и при этом осматриваются по сторонам. Стоит отметить, что мужчина не оказывает сопротивления.

“Новая полиция города Сумы показывает принципы своей работы на беззащитном человеке“, - говорится в подписи к видео.

Патрульные топчутся берцами по пальцам ног и рук мужчины, наносят удары по нему. Авторы записи сначала обсуждают действия представителей полиции, но вскоре делают им замечание.

Полиция в Сумах издевается над мужчиной
0:00 / 04:58

Напомним, 14 марта в Сумах районный суд вынес окончательный вердикт насчет полицейского, избившего задержанного мужчину.

Ранее, 19 января, прокуратура Запорожской области сообщила о подозрении в пытках трем патрульным полицейским, которые избили водителя и держали его на улице шесть часов.

Поделись:
Теги: Суммы, полиция, патрульные, издевательство, пытки, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
skygravity    14.05.2018, 12:22
Оценка:  +2
skygravity
блин, ну вот буквально пару дней назад писал, шо в так называемой новой мусарне % 70 мудаков гопотливых... мне не поверили))))
Хюндай    14.05.2018, 12:14
Оценка:  +2
Хюндай
Достойная полиция своей страны,яблочко от яблони не далеко упало.
tenderly-50    14.05.2018, 12:17
Оценка:  +2
tenderly-50
Думаю они уже заняли своё место на лавочке ,где раньше пытали безработного.Гнать таких надо в шею.
Irena    14.05.2018, 12:22
Оценка:  +1
Irena
Никто их никуда не погонит. В крайнем случае пожурят для проформы. Круговая порука там
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь