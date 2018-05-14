В Сумах полицейские издевались над мужчиной

Сотрудница полиции вместе со своим напарником по очереди наступили мужчине на ноги и руки, при этом пострадавший не оказывал сопротивления.

Полицейские во время "общения" осматриваются по сторонам скриншот из видео

В Сумах местный житель из окна снял видео, на котором двое патрульных полицейских, одним из которых является девушка, применяют физическую силу а давление на мужчину.

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На кадрах видно, полицейские издеваются над мужчиной, сидящим на лавочке, и при этом осматриваются по сторонам. Стоит отметить, что мужчина не оказывает сопротивления.

“Новая полиция города Сумы показывает принципы своей работы на беззащитном человеке“, - говорится в подписи к видео.

Патрульные топчутся берцами по пальцам ног и рук мужчины, наносят удары по нему. Авторы записи сначала обсуждают действия представителей полиции, но вскоре делают им замечание.

Полиция в Сумах издевается над мужчиной 0:00 / 04:58

Напомним, 14 марта в Сумах районный суд вынес окончательный вердикт насчет полицейского, избившего задержанного мужчину.

Ранее, 19 января, прокуратура Запорожской области сообщила о подозрении в пытках трем патрульным полицейским, которые избили водителя и держали его на улице шесть часов.