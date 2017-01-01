Из Чернобыля вывезут в США около 200 собак

О бездомных щенках с территории ЧАЭС позаботятся в Америке.

Все необходимые для вывоза разрешения уже есть facebook.com/dazv.gov.ua

С территории Чернобыльской атомной электростанции в США вывезут около двух сотен бездомных собак. В Америке для каждого животного будут подыскивать хозяина.

Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по вопросам управления Зоной отчуждения.

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“В апреле этого года сотрудники Фонда чистого будущего Чернобыльской АЭС и компании НОВАРКА транспортировали с площадки ЧАЭС 12 щенков, которые уже в июне полетят в США, где их устроят в семьи и найдут постоянные дома. Работники Фонда сообщают, что на проведение работ по вывозу щенков были получены все необходимые разрешения, поэтому в целом запланировано вывезти в США около 200 собак“, - говорится в сообщении.

Для каждого малыша постараются найти семью facebook.com/dazv.gov.ua

Все животные пройдут дозиметрический контроль. Сначала их отвезут в город Славутич и устроят в специально организованный предварительный приют, где щенки будут находиться в течение 45-ти дней.

Все животные пройдут дозиметрический контроль facebook.com/dazv.gov.ua

Как сообщалось в январе, киевлянка через соцсети нашла собаку, пропавшую 5 лет назад.