В Украину не пустили российскую артистку Сурганову

Бывшей солистке группы Ночные снайперы Светлане Сургановой запретили въезд в Украину сроком на три года.

В Украину не пустили Светлану Сурганову facebook.com/surganovaofficial

В аэропорту Жуляны пограничники не пропустили в Украину российскую артистку Светлану Сурганову, которая ранее являлась солисткой группы Ночные снайперы.

Читай также: Гребенщиков хочет выступать в оккупированном Крыму и ОРДЛО

Об этом в понедельник, 14 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, в мае 2016 года артистка посещала аннексированный Крым.

“В Украину Светлана прилетела в личных целях, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений. По крайней мере, до момента освобождения Крыма“, - отметил Слободян.

Читай также: СБУ выслала из Украины двух российских журналисток

В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки в Украину и запрет ей въезда сроком на 3 года.

Всего в течение 2017-2018 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям из РФ, которые нарушали украинское законодательство относительно посещения аннексированного Крыма.

Напомним, в апреле российского рэпера Мота не пустили в Украину.