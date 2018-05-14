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Евросоюз расширил санкции против России

Комментариев: 4
Персональные ограничительные меры введены против пяти человек, причастных к проведению незаконных выборов в Крыму. Им запретят въезд на территорию Евросоюза и заблокируют их активы.
ЕС вводит новые антироссийские санкции
ЕС вводит новые антироссийские санкции

Европейский Союз в понедельник, 14 мая, расширил персональные санкции против российских чиновников, а также коллаборационистов, причастных к проведению противоправных выборов на территории аннексированного Крыма, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в санкционный список должны дополнительно включить пять человек. В отношении них будут применены визовый запрет и блокирование активов.

Планируется, что текст юридического решения будет опубликован в ближайшие несколько дней.

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Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что Совет ЕС уже принял официальное решение.

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Как сообщалось, 11 мая президент Петр Порошенко заявил, что Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против лиц, причастных к проведению так называемых выборов президента России в Крыму.

В настоящее время ограничительные меры ЕС, которые включают в себя визовые запреты и замораживание активов, применены против 150 человек и 38 учреждений, ответственных за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В список входят, в частности, и приближенные к режиму Владимира Путина лица, включая высокопоставленных чиновников центральных органов власти и олигархов.

Напомним, 9 мая новые санкции против РФ ввели США.

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Теги: Россия, ЕС, Выборы, Крым, санкции, аннексия Крыма, санкции против России
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Комментариев (5)
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толерантный    14.05.2018, 13:53
Оценка:  +2
толерантный
Вот счастье то нам привалило!
Колишній-східняк    14.05.2018, 13:25
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Кольца анаконды медленно, но неумолимо сжимаются...
BabaYul    14.05.2018, 13:33
Оценка:  +1
BabaYul
Какие кольца? Какая анаконда? Это судороги дождевого червяка.
Колишній-східняк    14.05.2018, 13:33
Оценка:  0
Колишній-східняк
Подожди немного. Отдохнёшь и ты.
толерантный    14.05.2018, 13:53
Оценка:  +2
толерантный
бэУшный схОдняк, тебе черти на том свете давно прогулы ставят))
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