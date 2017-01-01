В Виннице загул школьниц приняли за "похищение для педофилов"

Две сестры забрали родительские сбережения и прогуляли их с подружками за один день, разъезжая по городу на такси и тратя крупные суммы на развлечения.

Переночевать сестрички хотели у родственницы, но та сообщила их родителям facebook.com/vinn.police

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В городе Винница 9 мая все подразделения полиции искали четырех исчезнувших девочек школьного возраста. Из квартиры двух сестричек исчезла крупная сумма средств в долларах и гривнах.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

В группах жителей Винницы в соцсетях сразу появился следующий пост, в котором винничанка сообщала о якобы похищении школьниц.

“9 мая в Виннице на К.Маркса мужчина и женщина в бирюзовой машине обманом заманили через общение в соцсетях две 12-летние девочки близняшки. Говорили им, чтобы они еще подружек позвали, что открывается где-то новострой, праздник, их будут фотографировать и что заплатят им. Девочки позвали несколько подружек, умные отказались, одна собралась ехать, но мама настояла рассказать, куда. Узнав, вызвала полицию, но видимо не сразу. Девочек увезли! Слава богу, полиция, видимо, благодаря наблюдательному центру с видеонаблюдением, поняли в какую сторону поехали, и успели догнать их аж в Сокольце. Видимо везли девочек к каким-то уродам педофилам толстосумам. Честно, в такие моменты жалею, что нет смертной казни в Украине!“.

Случай с исчезновением девочек оброс домыслами Скриншот

Однако местное издание 20 минут разобралось в ситуации и выяснило все обстоятельства происшествия. Оказалось, что детей никто не похищал и, к счастью, ничего плохого с ними не случилось. Правда, две сестрички 7 и 12 лет, совершили плохой поступок, украв деньги родителей и потратив все в течение одного дня, погулять с собой они также пригласили 12-летних сестер-близняшек. Родители сообщили об исчезновении детей и полиция потратила время на их поиски.

Девочки-близняшки также гуляли с подружками facebook.com/vinn.police

Как уточнили в полиции, слухи о случае с исчезновением девочек, который действительно был, обросли ложью и домыслами.

“На глазах у многих людей девочки в течение дня тратили немалые деньги на развлечения и такси и никто из взрослых не остановил их. Девочки передвигались по городу исключительно на такси. Один из таксистов помог малолетним детям обменять валюту на гривны…“, - отметили в полиции.

Только около 23.00 родители беглянок и полиция узнали, где находятся дети. Маме близнецов, как рассказали правоохранители, позвонила родственница из Козятинского района, потому что все четверо пропавших девочек на такси приехали к ней и попросились остаться на ночь. Сказали, что потратили все родительские сбережения на развлечения и поэтому теперь боятся возвращаться домой.

“Из-за равнодушия взрослых эти дети могли оказаться в опасности или стать жертвами злоумышленников. Просим граждан обращать внимание на малолетних детей, которые без сопровождения взрослых тратят значительные суммы средств и пользуются услугами такси. Если стали свидетелем этого, сразу звоните по номеру 102“ – отметили в отделе коммуникаций областной полиции.

Как сообщалось 23 апреля, в Сиднее (Австралия) 12-летний школьник украл кредитную карточу родителей, обманом выманил у бабушки свой паспорт и сбежал на Бали.