На ремонт купола Рады потратят 7,5 миллионов гривен

Ремонт намерены завершить в течение месяца, до начала сессионных заседаний.

В Киеве летом за 7,5 миллионов гривен планируют реставрировать купол Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил главный специалист отдела организации строительства Управления делами ВРУ Виктор Яремчук, пишет 44.ua.

По его словам, планируется сделать ремонт металлоконструкций купола, шпиля, где нужно заменить металлическое покрытие.

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“Далее нужно сделать ремонт входной части - лестницы, которой пользуются для того, чтобы обслуживать купол. Верхняя ее часть сейчас в ужасном состоянии. Также будет заменено специальное стекло, которым покрыт купол“, - сказал Яремчук.

По его словам, ремонт намерены завершить в течение месяца, до начала сессионных заседаний. Работы будут проводиться в период каникул нардепов - с 15 июля по 24 августа.

Напомним, в 17 апреля в СМИ сообщалось, что в здании Верховной Рады люстра из белого и цветного хрусталя, в центральном зале заседаний парламента, находится в аварийном состоянии - конструкция, на которой она держится, покрыта многочисленными трещинами.

Ранее СМИ писали, что в результате падения люстры могут пострадать не менее 50 парламентариев.