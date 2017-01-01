В Запорожье утята устроили транспортный коллапс на дамбе

Водители машин останавливались, чтобы не сбить семейство.

В Запорожье маленькие утята с мамой стали причиной транспортного коллапса на дамбе, прямо в центре города. Выйдя на проезжую часть, утиная семья парализовала движение. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает УНИАН.

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Утка с десятком малышей сначала бежала вдоль отбойника, но затем очень захотела на обочину. Водителям пришлось остановиться, чтобы поймать птиц. Видео появилось в Сети благодаря одному из водителей-очевидцев.

Напомним, ранее в США стайка гусей погналась за аллигатором прямо на поле для гольфа. Очевидец запечатлел комичную сцену нападения на видео.

Также напомним, что во Флориде обезумевший после смерти друга гусь затерорризировал целый городок Де Бари, бросаясь на людей.