Рабинович: Необходимо вернуть стратегические предприятия под контроль государства

Кроме того, нардеп выразил уверенность, что частный монополист намного хуже, чем государственный.

Большая приватизация правительства – это не что иное, как легализованное раздерибанивание страны с целью прикарманить за копейки прибыльные предприятия, которые должны контролироваться государством во благо народа.

Об этом народный депутат, лидер партии За життя Вадим Рабинович написал в своей колонке на РБК-Украина.

“Невзирая на экономический кризис и военные действия в стране, правительство не отступает от идеи устроить самую масштабную за годы независимости распродажу остатков национального достояния Украины. Но ведь это же легализованное раздерибанивание страны! Нельзя допустить, чтобы стратегические направления и отрасли Украины оказались в руках нескольких олигархических кланов – они должны принадлежать народу“, – констатировал политик.

Он напомнил, что в январе этого года Верховная Рада Украины приняла закон о приватизации, который с 7 марта вступил в силу. А уже 10 мая правительство утвердило перечень объектов большой приватизации госсобственности на 2018 год.

“В этот список вошли 26 важнейших объектов, в частности, ПАО Центрэнерго, ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ПАО Объединенная горно-химическая компания, угольная компания Краснолиманская, Азовмаш, Турбоатом, Электротяжмаш, Сумыхимпром, Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, Украгролизинг, ПАО Аграрный фонд, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины и другие. С барского плеча преданным вассалам раздаются лучшие украинские предприятия!“ – выразил негодование парламентарий.

Он считает, что нельзя продавать уникальные стратегические объекты, которые могут давать высокие доходы, наполняя казну.

“Если предприятие убыточное и работает плохо, значит надо менять менеджмент, ставить новых управленцев – профессионалов, а не кумовьев. Надо обеспечить эффективную деятельность государственного предприятия, а не продавать его за копейки во время экономического упадка и военных действий. Ведь никто не продает свой дом в момент, когда пожар, – тогда этот дом ничего не стоит! В стране глубочайший кризис, никакие инвесторы сюда не идут, купит эти предприятия кто-то свой, за гроши“, – убежден лидер партии За життя.

Кроме того, нардеп выразил уверенность, что частный монополист намного хуже, чем государственный.

“Посмотрите, сколько всего власть уже успела распродать, взять хотя бы облгазы, практически полностью принадлежащие Левочкину и Бойко (народные депутаты от Оппозиционного блока Сергей Левочкин и Юрий Бойко, ­– ред.)! Нельзя допустить, чтобы стратегически важные предприятия принадлежали отдельным чиновникам или олигархам, их необходимо вернуть под контроль государства. Частный монополист намного хуже, чем государственный. Частные монополии – государства в себе, контролировать которые очень сложно. Только государство может обеспечить наилучшее функционирование самых важных направлений и отраслей во благо украинского народа“, – подчеркнул Вадим Рабинович.

По его словам, после победы на парламентских выборах партии За життя в стране будет проведена комплексная деприватизация.

“Государство сейчас плохой собственник только потому, что руководят госпредприятиями разные “и. о.“, которые не несут ответственности за все эти предприятия. Стоит только решить вопросы с коррумпированным непрофессиональным менеджментом – и можно зарабатывать на них миллиарды гривен. Поэтому после победы партии За життя на выборах мы проведем комплексную деприватизацию и поставим на ключевые отрасли лучших менеджеров для возрождения и процветания экономики Украины. Мы не дадим разграбить страну окончательно!“ – подытожил парламентарий.