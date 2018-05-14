Переключиться на мобильную версию

Савченко отказалась от адвокатов, потому что якобы нет денег

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 5
Арестованная нардепа Надежда Савченко попросила государственного защитника вместо юристов, которые ранее сами заявили о своем уходе из-за конфликта с сестрой депутата .
Депутат заявила, что ее состояние здоровья удовлетворительное
Депутат заявила, что ее состояние здоровья удовлетворительное
strana.ua

В понедельник, 14 мая, народный депутат Надежда Савченко отказалась от всех своих адвокатов в связи с тем, что она не может себе позволить их оплачивать, и попросила предоставить ей государственного адвоката.

Об этом она заявила во время судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева по избранию ей меры пресечения, передает УНН.

Читай также: Сепаратисты включили Рубана в обменный список

“Я не являюсь олигархом и за время депутатства им не стала. Я не из богатой семьи. Я не могу позволить себе платных адвокатов, так как не хочу свою семью вгонять в долги... Я разрываю сейчас сотрудничество со своими адвокатами и прошу предоставить мне ... бесплатного адвоката“, - подчеркнула она.

В связи с этим, суд объявил технический перерыв, в ожидании государственного защитника. 

Савченко также заявила, что удивлена словами своих прежних адвокатов о том, что они не могут работать с ней из-за поведения ее сестры Веры.

Отмечается, что на заседании депутат не выглядит истощенной. 

Читай также: Савченко приносила в Раду гранаты - Матиос

“Нормально я себя чувствую ... У меня была просто стоматологическая операция, я принимала лечебное питание, чтобы антибиотики не создали язву в организме. Сейчас все нормально, швы сняли, заживает. Я дальше продолжаю голодовку“, - описала Савченко свое состояние.

На вопрос, согласилась ли бы Савченко на обмен с сепаратистами, она ответила, что предпочла бы остаться в Украине. Напомним, что соратника Савченко Владимира Рубана уже внесли в списки на обмен с ЛДНР.

“Я не думаю, что я являюсь кандидатом на обмен, но, в принципе, я бы обратилась к Путину с, скажем, обращением, чтобы разблокировать процесс обмена между Украиной и Россией, между Украиной и оккупированными территориями“, - сказала она.

В итоге заседание  перенесли на 15 мая, чтобы будущий защитник Савченко успел ознакомиться с ходатайством. 

Напомним, 11 мая от Надежды Савченко, которая ныне находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли все адвокаты. Один из них заявил, что основной причиной ухода является некорректное поведение и позиция Веры Савченко.

Позднее, 12 мая, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на полигоне было проведено экспертное воссоздание теракта в Верховной Раде, который планировали совершить нардеп Надежда Савченко и Владимир Рубан.

Поделись:
Теги: депутат, суд, Надежда Савченко, адвокаты, голодовка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Игорь!    14.05.2018, 15:26
Оценка:  0
Игорь!
Просрали барыги из фсб вертолетчицу, теперь будут менять ее на Украинских военнопленных. Иначе она всех сдаст.
Peyot    14.05.2018, 15:22
Оценка:  +1
Peyot
Да она уже знает что ее скоро вслед за рубаном внесут в список на обмен и обменяют на наших парней захваченых рускими войсками на донбасе!
Vasya_iz_Ivanovo    14.05.2018, 14:57
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Савченко можно обвинять в чем угодно, но она, похоже там было чуть ли не единственная кто не вор.
Vasya_iz_Ivanovo    14.05.2018, 14:58
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
И именно у нее хотят конфисковать имущество, така вот загогулина!
missMargo    14.05.2018, 14:50
Оценка:  +1
missMargo
Сейчас не все могут адвоката позволить...мы судились(были потерпевшей стороной),закрыли дело,потому что на адвоката 100 000 ушло,а могло еще тянуться все года 2.Такая страна у нас;( а чтобы гос.адвоката нанять,нужно предоставить купу справок,что ты гол,как сокол.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь