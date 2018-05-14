Савченко отказалась от адвокатов, потому что якобы нет денег

Арестованная нардепа Надежда Савченко попросила государственного защитника вместо юристов, которые ранее сами заявили о своем уходе из-за конфликта с сестрой депутата .

В понедельник, 14 мая, народный депутат Надежда Савченко отказалась от всех своих адвокатов в связи с тем, что она не может себе позволить их оплачивать, и попросила предоставить ей государственного адвоката.

Об этом она заявила во время судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева по избранию ей меры пресечения, передает УНН.

Читай также: Сепаратисты включили Рубана в обменный список

“Я не являюсь олигархом и за время депутатства им не стала. Я не из богатой семьи. Я не могу позволить себе платных адвокатов, так как не хочу свою семью вгонять в долги... Я разрываю сейчас сотрудничество со своими адвокатами и прошу предоставить мне ... бесплатного адвоката“, - подчеркнула она.

В связи с этим, суд объявил технический перерыв, в ожидании государственного защитника.

Савченко также заявила, что удивлена словами своих прежних адвокатов о том, что они не могут работать с ней из-за поведения ее сестры Веры.

Отмечается, что на заседании депутат не выглядит истощенной.

Читай также: Савченко приносила в Раду гранаты - Матиос

“Нормально я себя чувствую ... У меня была просто стоматологическая операция, я принимала лечебное питание, чтобы антибиотики не создали язву в организме. Сейчас все нормально, швы сняли, заживает. Я дальше продолжаю голодовку“, - описала Савченко свое состояние.

На вопрос, согласилась ли бы Савченко на обмен с сепаратистами, она ответила, что предпочла бы остаться в Украине. Напомним, что соратника Савченко Владимира Рубана уже внесли в списки на обмен с ЛДНР.

“Я не думаю, что я являюсь кандидатом на обмен, но, в принципе, я бы обратилась к Путину с, скажем, обращением, чтобы разблокировать процесс обмена между Украиной и Россией, между Украиной и оккупированными территориями“, - сказала она.

В итоге заседание перенесли на 15 мая, чтобы будущий защитник Савченко успел ознакомиться с ходатайством.

Напомним, 11 мая от Надежды Савченко, которая ныне находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли все адвокаты. Один из них заявил, что основной причиной ухода является некорректное поведение и позиция Веры Савченко.

Позднее, 12 мая, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на полигоне было проведено экспертное воссоздание теракта в Верховной Раде, который планировали совершить нардеп Надежда Савченко и Владимир Рубан.