В Раде начали сбор подписей за импичмент Порошенко

Инициатором начала сбора подписей за импичмент выступила партия Саакашвили Рух новых сил.

Сбор подписей нардепов за отставку президента будет проходить в соответствии со статьями Конституции president.gov.ua

В Верховной Раде по инициативе партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили начали сбор подписей в поддержку импичмента президента Петра Порошенко.

Об этом сообщил внефракционный народный депутат Юрий Деревянко на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник, 14 мая, пишет Интерфакс-Украина.

“С сегодняшнего дня Рух новых сил начинает сбор подписей народных депутатов для начала парламентской процедуры отставки Президента в порядке импичмента“,- сказал Деревянко.

По его словам, сбор подписей о начале процедуры импичмента будет проходить в соответствии со статьями 93, 111 Конституции и ст. 171 и 172 регламента Рады. Представитель РНС призвал народных депутатов как провластных, так и оппозиционных фракций поставить свои подписи под проектом постановления об импичменте президента.

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Процедура импичмента президента в Украине довольно сложная. Согласно ст. 111 Конституции, президент может быть смещен с поста Верховной Радой в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Вопрос о смещении президента с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Рады (минимум 226 депутатов).

Для проведения расследования Рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи. Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Рады.

Затем при наличии оснований Рада не менее чем двумя третями от ее конституционного состава (300 депутатов) принимает решение об обвинении президента.

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Решение о смещении президента с поста в порядке импичмента принимается Радой не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава (338 депутатов) после проверки дела Конституционным Судом и получения его заключения в отношении соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления.

Как сообщалось, в марте в Рахове передумали требовать импичмент президента.